Российские гандболистки одержали вторую победу на олимпийском турнире

Неудачный старт олимпийских чемпионок (всего одна победа над Венгрией в трех матчах при ничьей с Бразилией и разгромном поражении от Швеции) до предела усложнил положение сборной России. Плей-офф для наших начался фактически уже на групповом этапе. Впрочем, гандболистки сборной Франции оказались в идентичной ситуации. И потому очная встреча сборных должна была стать напряженной и очень нервной. Так и получилось.

Француженки начали матч резвее, но нашим довольно быстро удалось догнать соперниц и даже нарастить определенный отрыв - 9:6. А дальше у россиянок случилось необъяснимое затмение. Иначе это и не назовешь. При счете 11:9 сборная Франции поразила наши ворота шесть раз подряд и, как следствие, сильно ушла вперед - 11:15. Причиной тому - море потерь на ровном месте, да и вратарь наш, Виктория Калинина не выручила, хотя несколько раз подруги ее бросали на растерзание выбегавшим один на один француженкам.

Стабилизировать ситуацию российским гандболисткам удалось лишь ближе к перерыву, на который сборная ушла, уступая со счетом 15:17.

Во втором тайме наши продолжили мучительную погоню. Очень кстати оказался выход нашего второго вратаря Анны Седойкиной, сразу сделавшей несколько спасений. На восьмой минуте француженок, наконец, удалось настигнуть - 18:18. А дальше пошла игра нервов. Соперницы вновь оторвались на два мяча, наши ценой неимоверных усилий в очередной раз счет сравняли 24:24. А вскоре впервые за очень долго время вышли вперед 26:25.

В итоге, все решилось на последних секундах и в пользу сборной России - 28:27.