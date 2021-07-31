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31.07.2021 09:45
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки одержали вторую победу на олимпийском турнире

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио. В тяжелейшем матче наши одолели команду Франции - 28:27.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Неудачный старт олимпийских чемпионок (всего одна победа над Венгрией в трех матчах при ничьей с Бразилией и разгромном поражении от Швеции) до предела усложнил положение сборной России. Плей-офф для наших начался фактически уже на групповом этапе. Впрочем, гандболистки сборной Франции оказались в идентичной ситуации. И потому очная встреча сборных должна была стать напряженной и очень нервной. Так и получилось.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Француженки начали матч резвее, но нашим довольно быстро удалось догнать соперниц и даже нарастить определенный отрыв - 9:6. А дальше у россиянок случилось необъяснимое затмение. Иначе это и не назовешь. При счете 11:9 сборная Франции поразила наши ворота шесть раз подряд и, как следствие, сильно ушла вперед - 11:15. Причиной тому - море потерь на ровном месте, да и вратарь наш, Виктория Калинина не выручила, хотя несколько раз подруги ее бросали на растерзание выбегавшим один на один француженкам.

Стабилизировать ситуацию российским гандболисткам удалось лишь ближе к перерыву, на который сборная ушла, уступая со счетом 15:17.

Во втором тайме наши продолжили мучительную погоню. Очень кстати оказался выход нашего второго вратаря Анны Седойкиной, сразу сделавшей несколько спасений. На восьмой минуте француженок, наконец, удалось настигнуть - 18:18. А дальше пошла игра нервов. Соперницы вновь оторвались на два мяча, наши ценой неимоверных усилий в очередной раз счет сравняли 24:24. А вскоре впервые за очень долго время вышли вперед 26:25.

В итоге, все решилось на последних секундах и в пользу сборной России - 28:27.

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