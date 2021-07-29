ОКР обратился в МОК после инцидента с теннисистом Медведевым

В среду журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал российских атлетов мошенниками из-за формы. В итоге чилийца удалили из микст-зоны после того, как Медведев обратил внимание организаторов.

"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет", - заявил ТАСС пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил о том, что спортсменам не следует отвечать на провокационные вопросы.