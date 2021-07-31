Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде
Представительница Швейцарии Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде по теннису.
В финале швейцарка встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. В напряженном поединке, который продолжался почти два с половиной часа, она смогла оформить победу.
В первом сете при счете 5:5 Бенчич удалось выиграть два гейма подряд. Однако вторая партия осталась за спортсменкой из Чехии - 6:2. Швейцарка в начале решающего сета повела 3:1, но Вондроушовой удалось отыграться. И все же более высокий класс Бенчич в решающий момент помог ей выиграть три гейма подряд - 6:3.
В матче за бронзу встречались Элина Свитолина из Украины и Елена Рыбакина из Казахстана. В трех партиях победу одержала украинская теннисистка.
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