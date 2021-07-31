Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде по теннису.

В финале швейцарка встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. В напряженном поединке, который продолжался почти два с половиной часа, она смогла оформить победу.

В первом сете при счете 5:5 Бенчич удалось выиграть два гейма подряд. Однако вторая партия осталась за спортсменкой из Чехии - 6:2. Швейцарка в начале решающего сета повела 3:1, но Вондроушовой удалось отыграться. И все же более высокий класс Бенчич в решающий момент помог ей выиграть три гейма подряд - 6:3.

В матче за бронзу встречались Элина Свитолина из Украины и Елена Рыбакина из Казахстана. В трех партиях победу одержала украинская теннисистка.