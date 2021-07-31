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31.07.2021 21:09
Рубрика: Спорт

В Казани встретили олимпийскую чемпионку Марту Мартьянову

Текст, видео: Тимур Алимов (Казань)

Рапиристка Марта Мартьянова вернулась в Казань после игр в Токио, где завоевала золотую медаль в командном турнире. В аэропорту столицы Татарстана спортсменку встречали родные, друзья и поклонники, а также представители минспорта России и республики.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Финал первенства рапиристок, борьбу в котором вели сборные России и Франции, состоялся в Токио 29 июля и завершился победой россиянок со счетом 45:34.

22-летняя Мартьянова в поединке за золото получила травму ноги, но после помощи врачей смогла вернуться на помост. Заменить ее, согласно регламенту, было невозможно, всю команду могли снять с соревнований.

- До сих пор не могу поверить, что мы стали чемпионами. Осознание придет, наверное, завтра. В планах сейчас восстановиться после травмы. Думаю, на это мне хватит месяца. Потом буду дальше тренироваться и идти к следующей Олимпиаде, - отметила Мартьянова в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Мартьянову, одержавшую волевую победу в поединке, "героем".

- Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму, - заявил представитель Кремля, комментируя негативные высказывания, которые обрушились на российских спортсменов со стороны ряда участников Олимпиады в Токио.

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