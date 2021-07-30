Песков посоветовал спортсменам не обращать внимания на негатив на Олимпиаде
Ранее американский пловец Райан Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову, заявил, что не считает заплыв "чистым". А американская гребчиха Меган Калмо заявила после серебряных медалей Василисы Степановой и Елены Орябинской, что ей "противно" наблюдать успехи россиян.
Журналисты спросили об отношении Кремля к такому негативному фону, который создается для наших спортсменов на Олимпийских Играх.
"Нашим ребятам надо получать медали - предпочтительно золотые - и не обращать внимание на это все", - считает Дмитрий Песков.
На вопрос о поддержке Москвы российский спортсменов в такой ситуации он ответил: "Конечно".
"Медалисты вне критики", - добавил пресс-секретарь президента.
Он напомнил об успехах российских участников Олимпиады и подчеркнул, что власти РФ ими гордятся.
А рапиристку Марту Мартьянову, несмотря на травму завоевавшую для россиянок золото Олимпийских игр в Токио, представитель Кремля назвал "героем".
"Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов олимпийских. И, конечно, прежде всего, наверное, сегодня это Марта Мартьянова, - заявил Песков. - Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму".
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