Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле
Российская фехтовальщица Марта Мартьянова, завоевавшая золото Олимпиады в командных соревнованиях на рапирах, покинула арену в Токио в инвалидном кресле.
Мартьянова получила травму в третьем раунде финального противостояния с француженками при счете 11:7 в пользу нашей команды. Марта подвернула ногу, ей несколько минут оказывали медицинскую помощь, после чего она смогла продолжить выступление.
После соревнования Мартьянова хромала в смешанной зоне, а также на церемонии награждения. Врач нашей сборной привез специально для спортсменки кресло. "Я перетерпела, травма не прошла. Сейчас нога до сих пор болит, ходить нормально сложно", - сказала Марта.
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