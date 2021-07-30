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30.07.2021 11:59
Рубрика: Спорт

Чемпион Игр Рылов пристыдил побежденного американца за попытку провокации

Американский пловец Райан Мерфи устроил бурю в стакане воды. Выглядело так, будто Мерфи, проиграв нашему теперь уже двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине, назвал россиянина "нечистым спортсменом". Скандальную тему тут же подхватили и раскрутили в удобном для них направлении иностранные журналисты.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: REUTERS/Marko Djurica Фото: REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

А что же было на самом деле? После финала на 200 м на спине представители некоторых информагентств - наверняка неслучайно и с намеком - спросили у американца, что он думает по поводу допинга в спорте.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Пловец Рылов: Хорошо, что сделал золотой дубль

"Я вымотан психологически из-за осознания того, что я могу соревноваться в заплыве, который, возможно, нечистый, - сказал Райан. - Люди, которые знают гораздо больше об этой ситуации, приняли решение, которое приняли. Оно меня разочаровывает, но я должен соревноваться дальше".

Слова американца интерпретировали как обвинения в адрес россиянина. Поэтому на пресс-конференции Мерфи пришлось объясняться.

"Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка (Гринбэнка - "РГ"), они проделали невероятную работу, они оба очень талантливые пловцы, - заявил Мерфи. - Дело в том, что в Токио я общался с исполнительным директором FINA. Я сказал ему, что федерация должна быть более открытой как в вопросах финансирования, так и контроля за допингом. Он со мной согласился".

Евгений Рылов на той же пресс-конференции отреагировал на ситуацию спокойно, грамотно и не поддался на провокации.

"Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду продолжать это делать еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла", - подчеркнул Рылов.

Фото: REUTERS/Carl Recine
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото

Позже Женя окончательно погасил намечавшийся скандал постом в соцсетях.

"Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание, - написал Рылов у себя в Instagram. - У нас никогда не было претензий друг к другу. Мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым".

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