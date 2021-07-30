Чемпион Игр Рылов пристыдил побежденного американца за попытку провокации
А что же было на самом деле? После финала на 200 м на спине представители некоторых информагентств - наверняка неслучайно и с намеком - спросили у американца, что он думает по поводу допинга в спорте.
"Я вымотан психологически из-за осознания того, что я могу соревноваться в заплыве, который, возможно, нечистый, - сказал Райан. - Люди, которые знают гораздо больше об этой ситуации, приняли решение, которое приняли. Оно меня разочаровывает, но я должен соревноваться дальше".
Слова американца интерпретировали как обвинения в адрес россиянина. Поэтому на пресс-конференции Мерфи пришлось объясняться.
"Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка (Гринбэнка - "РГ"), они проделали невероятную работу, они оба очень талантливые пловцы, - заявил Мерфи. - Дело в том, что в Токио я общался с исполнительным директором FINA. Я сказал ему, что федерация должна быть более открытой как в вопросах финансирования, так и контроля за допингом. Он со мной согласился".
Евгений Рылов на той же пресс-конференции отреагировал на ситуацию спокойно, грамотно и не поддался на провокации.
"Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду продолжать это делать еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла", - подчеркнул Рылов.
Позже Женя окончательно погасил намечавшийся скандал постом в соцсетях.
"Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание, - написал Рылов у себя в Instagram. - У нас никогда не было претензий друг к другу. Мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым".
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