Линьчи Ван и Ян Ли стали олимпийскими чемпионами по бадминтону
Новыми олимпийскими чемпионами по бадминтону в парном разряде у мужчин стали Линьчи Ван и Ян Ли. Этот дуэт, представляющий Тайвань, в финале в двух сетах обыграл китайцев Цзюньхой Ли и Чэньюй Лю - 21:18, 21:12.
Ранее бронзовые медали в мужском парном разряде завоевали Аарон Чья и Ик Вуй Со из Малайзии.
Это второй комплект наград по бадминтону, разыгранный в Токио. В воскресенье, 1 августа, определится олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде, в понедельник будут разыграны медали в женском парном разряде, а во вторник - мы узнаем имя нового чемпиона у мужчин-одиночников.
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