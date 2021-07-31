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Идет  день олимпиады
31.07.2021 16:50
Рубрика: Спорт

Линьчи Ван и Ян Ли стали олимпийскими чемпионами по бадминтону

Фото: Rob Carr/Getty Images Фото: Rob Carr/Getty Images
Фото: Rob Carr/Getty Images

Новыми олимпийскими чемпионами по бадминтону в парном разряде у мужчин стали Линьчи Ван и Ян Ли. Этот дуэт, представляющий Тайвань, в финале в двух сетах обыграл китайцев Цзюньхой Ли и Чэньюй Лю - 21:18, 21:12.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Бадминтон на Олимпиаде в Токио

Ранее бронзовые медали в мужском парном разряде завоевали Аарон Чья и Ик Вуй Со из Малайзии.

Это второй комплект наград по бадминтону, разыгранный в Токио. В воскресенье, 1 августа, определится олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде, в понедельник будут разыграны медали в женском парном разряде, а во вторник - мы узнаем имя нового чемпиона у мужчин-одиночников.

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