Поздняков: В сборной России нет ни одного случая заражения COVID-19 на Играх

По прошествии половины Олимпийских игр среди российских спортсменов не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады. Первый и самый главный итог на сегодняшний день. В составе олимпийской команды России нет ни одного инфицированного ковидом. Для нас это особый предмет для гордости: для штаба делегации, медицинского штаба, который великолепно организован усилиями Федерального медико-биологического агентства. У них есть специальный стенд, где фиксируются обращения. В графе "количество положительных результатов ковид-тестирования" - ноль. Это нам дает уверенность, что все наши спортсмены сумеют воплотить свою мечту в жизнь. То есть, принять участие в соревнованиях", - сказал Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.