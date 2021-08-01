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Идет  день олимпиады
01.08.2021 10:06
Рубрика: Спорт

Поздняков: В сборной России нет ни одного случая заражения COVID-19 на Играх

Текст: Илья Соболев ( Токио)

По прошествии половины Олимпийских игр среди российских спортсменов не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA
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"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады. Первый и самый главный итог на сегодняшний день. В составе олимпийской команды России нет ни одного инфицированного ковидом. Для нас это особый предмет для гордости: для штаба делегации, медицинского штаба, который великолепно организован усилиями Федерального медико-биологического агентства. У них есть специальный стенд, где фиксируются обращения. В графе "количество положительных результатов ковид-тестирования" - ноль. Это нам дает уверенность, что все наши спортсмены сумеют воплотить свою мечту в жизнь. То есть, принять участие в соревнованиях", - сказал Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

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