Призер Игр-2020 Илья Карпенков рассказал об увлечении вселенной Warhammer

В составе сборной страны по баскетболу 3x3 Илья Карпенков завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Илья родился в Минеральных Водах. С 2019 года выступает за БК "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды Свердловской области. Руководство клуба отзывается об Илье как о мягком, добром и очень хорошем человеке. Летом прошлого года молодой человек женился на Татьяна Казаковой, которая тоже занималась баскетболом.

Илья рассказал "РГ" о себе и своем пути в спорте.

Когда и как вы начали заниматься баскетболом?

Илья Карпенков: Дома в Минеральных Водах с шести с половиной лет занимаюсь. Родители - что отец, что мама - были баскетболистами. Ну и меня спросили - хочешь? Я говорю - хочу. Вот так и начал. Сначала меня тренировала мама, потом, уже в школьной секции, взяла под крыло мой первый тренер - Луценко Надежда Борисовна.

Занимались ли вы другими видами спорта?

Илья Карпенков: Нет, первым был баскетбол. Еще какое-то время занимался шахматами, но не долго.

Бывают ли ваши родители на играх? Или наблюдают со стороны. Как они вас поддерживают?

Илья Карпенков: Поддерживают дистанционно, смотрят все игры, когда есть возможность. Указывают на мои ошибки и недочеты, подбадривают.

Чем вы увлекаетесь помимо баскетбола?

Илья Карпенков: В свободное время играю на компьютере. Так же коллекционирую, собираю и крашу фигурки по вселенной Warhammer. Люблю играть в настольные игры.

Как отношения с одноклубниками и тренером?

Илья Карпенков: Из какого клуба? В Сезоне 5x5 буду выступать за "Темп-СУМЗ-УГМК" и отношения с ребятами у меня там отличные. У нас собралась хорошая баскетбольная команда как по спортивным критериям, так и по человеческим качествам.

Если вопрос о сборной, то тут тоже все отлично с парнями. Все мне знакомы, с кем-то играл за один клуб, с кем-то совместно играли за молодежные сборные. Так что везде свои люди. С тренером у меня хорошие рабочие отношения. Странно было бы не найти общий язык - от этого же зависит качество игры всей команды.

Как вы попали в олимпийскую сборную?

Илья Карпенков: Готовились в несколько этапов. Был тактический сбор, после него спарринги с различными командами. Потом сбор по общей физической подготовке и после него тоже спарринги. Подготовка была плодотворная и очень активная. Пригласили в сборную команду, так и начал готовиться. В итоге тренерский штаб решил взять меня на Олимпиаду, чему я очень рад.

Что помогло выйти в финал?

Илья Карпенков: Упорная работа, вера в свои силы и поддержка от болельщиков, жены и родителей моих и ее, всех друзей и товарищей, тренеров. Всем большое спасибо!