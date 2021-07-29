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29.07.2021 00:40
Рубрика: Спорт

Мужская и женская сборные России по баскетболу сделали серебряный дубль

У мужской и женской сборных России по баскетболу в формате 3х3 - серебряный дубль. Парни в финале в упорном матче уступили Латвии - 19:21, а девушки чуть-чуть не совладали с могучими американками - 15:18.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Судьба олимпийского финала Россия - Латвия в баскетболе 3х3 решилась на последних секундах. Фото: Getty Images Судьба олимпийского финала Россия - Латвия в баскетболе 3х3 решилась на последних секундах. Фото: Getty Images
Судьба олимпийского финала Россия - Латвия в баскетболе 3х3 решилась на последних секундах. Фото: Getty Images

Россия в игровых видах спорта на Олимпиаде-2020 представлена не так широко, как хотелось бы (в 9 из 20 видов), поэтому успехи в соответствующих состязаниях особенно ценны. Выступление отечественных мужской и женской сборных по баскетболу 3х3, он же стритбол, иначе как прорывным не назовешь. Нет, конечно, мы ждали от наших, особенно от девушек, хороших результатов, но ведь Олимпиада - всегда отдельная история, в которой даже фаворитам не всегда находится место.

Фото: AP
Мадина Таймазова принесла России первую медаль на легендарной арене

Выход в мужской и женский полуфиналы уже стал большим событием. У девушек путь получился более прямым: на этапе кругового турнира они, проиграв лишь в двух матчах из семи, заняли второе место вслед за американками и сразу забронировали себе место в четверке лучших. Наши парни добирались до полуфинала окольными путями. Потерпев на групповом этапе несколько ненужных поражений, россияне не без труда пробились в четвертьфинал, зато уж там внезапно для многих сверкнули по полной. В очень эмоциональном и зрелищном поединке с пути была устранена очень и очень сильная команда Нидерландов.

Вот только в полуфинале наших ждала сборная Сербия, на минуточку, номер один мирового рейтинга в баскетболе 3х3 с легендарным Душаном Булутом, которого называют Майклом Джорданом стритбола. На групповом этапе игра с Сербией вообще не получилась - 10:21. И снова чудесная, невероятная метаморфоза. Это была уже совсем другая сборная России, не та, что накануне. Несколько минут сербы еще выдерживали сумасшедший темп наших, но потом начали безнадежно отставать. Даже хваленый Булут, выходивший на площадку с несколько высокомерной улыбкой, ничем не мог помочь своим. Прямо передо мной на стульчике для запасного сидел Деян Майсторович. После очередного промаха кого-то из партнеров он в сердцах бросил полотенце в сторону. У сербов ничего не получалось! В итоге те же 21:20, но только в пользу сборной России!

"Вы видите, какие чистые эти ребята, - говорил после полуфинала тренер российской сборной Владимир Агабабьян. - Для них нет авторитетов. Спасибо им огромное. Мы скромно выполняем маленькую часть работы, а вся ответственность лежит на них. Я уже много раз говорил: если люди будут делать свою работу, результат им воздастся. Вот так и получается. Мы готовились три с половиной года к сегодняшнему дню. Умирали на тренировках, по несколько месяцев не видели жен, родителей, детей".

Перед девушками в полуфинале тоже стояла непростая задача: обыграть китаянок. Да, на групповом этапе матч с командой из Поднебесной дался нам легко, но любой спортсмен скажет, как нелегко обыгрывать сильного соперника на отдельно взятом турнире дважды. А у соперниц еще и поддержка подоспела: за своих поболеть приехал президент китайской баскетбольной ассоциации, легендарный экс-центровой Яо Мин. Его 229 сантиметров очень трудно было не заметить.

Но фактор Яо Мина совершенно не сработал. Наши девчонки начали матч очень уверенно - 4:0, допустив слабину лишь однажды, когда дали соперницам сравнять счет (7:7). Но в этой игре нащупала бросок Юлия Козик, настрелявшая в итоге больше всех в команде - 10 очков. Да и как сборная могла проиграть в день рождения двух наших близняшек, Ольги и Евгении Фролкиных, которым накануне исполнилось по 24 года. В итоге без особых шансов для китайских баскетболисток - 21:13.

В полуфинале с российскими баскетболистами не мог ничего поделать даже серб Душан Булут, Майкл Джордан баскетбола 3х3

- Финал есть финал, ты должен просто наслаждаться выходом туда, ты просто должен играть и сделать все, что от тебя зависит, - не скрывала чувств Оля Фролкина. - А полуфинал - это та игра, где решается, будешь ты с медалями или тебе придется за них побороться. Я в таком восторге от того, что мы сделали это, мы смогли.

Увы, в финале россиянки немного перенервничали, плюс, как отметили многие, судейство было довольно своеобразным. Эти факторы в совокупности и повлияли на результат: бились изо всех сил, но все равно уступили сборной США - 15:18. Боевой дух наших баскетболисток оценил и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который лично пожаловал на финалы стритбола. Он поздравил девчонок и устроил им овацию вместе со всей вип-трибуной.

Мужчины в финале выясняли отношения с топовой Латвией. В группе наши обыграли прибалтов, и тогда это была почти сенсация. Теперь бы победе россиян никто бы не удивился. Наши долго лидировали в счете, но в конце латвийцы вырвали победу. Впрочем, если учесть, что на наших никто не ставил, это "серебро" с золотым отливом.

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