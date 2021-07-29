Мадина Таймазова принесла России первую медаль на легендарной арене

Храм дзюдо

Чтобы понять, что значит дзюдо для японцев, достаточно побывать на арене "Ниппон Будокан" в центре Токио, ну или хотя бы познакомиться с его историей. "Ниппон Будокан", или просто "Будокан", что в переводе с японского значит "Зал боевых искусств", - величественное восьмиугольное сооружение на 14 тысяч человек, которое было построено специально для соревнований по дзюдо на Олимпийских играх-1964. За образец архитекторы взяли "зал снов" - одну из древнейших деревянных построек Японии. Эта отсылка вкупе с расположением "Будокана" (рядом с императорским дворцом и святилищем Ясукуни) быстро сделали арену сакраментальным местом в народном сознании. Но на весь мир "Будокан" прославился вовсе не благодаря дзюдо, как, наверное, хотелось бы японцам.

"Битлз" тоже жили в "пузыре"

Всемирную известность арене принесли концерты музыкальных суперзвезд. Первыми дорожку сюда проторили The Beatles, давшие в "Будокане" пять шоу в 1966 году. Перевернув мир музыки, битлы сотворили мини-революцию и здесь: до них в Японии западные исполнители не выступали. Интересно, что группа и ее персонал жили фактически в режиме "пузыря". Как и сейчас журналистам, ливерпульской четверке, к примеру, строго-настрого запрещалось покидать пределы отеля. Дело было, конечно, не в коронавирусе, а в поступавших в адрес группы угрозах: традиционная часть населения не могла смириться с тем, что "храм дзюдо" будет осквернен каким-то там рок-концертом. Зато потом кто здесь только не гастролировал: "живой" концерт в "Будокане" стал чуть ли не обязательным пунктом в портфолио любой уважающей себя группы. А для местных исполнителей выступить здесь означает то же самое, что для российского музыканта в недавнем прошлом собрать "Олимпийский".

Вышла бы даже без глаза

Впрочем, на Олимпиаде боевые искусства (помимо дзюдо это еще и карате) заняли "Будокан" безраздельно. Увы, почувствовать себя в "храме дзюдо" своими у россиян долгое время не получалось, что, конечно, стало неприятной неожиданностью, особенно на фоне успехов на двух прошлых Олимпийских играх. В предыдущие дни до четвертьфинала удалось добраться лишь Алану Хубецову: остальные вылетали на более ранних стадиях.

И вот прорвало. Первой ласточкой стала "бронза" Мадины Таймазовой в весовой категории до 70 кг. Мне не раз приходилось слышать о стальном характере 22-летней девушки, а теперь я убедился в этом вживую. По пути к своей медали она на пару с соперницами дважды перебивала рекорды по продолжительности поединка. Основное время - это четыре минуты, при равенстве очков назначается дополнительное время Golden score ("золотой балл"). Схватка с бразильянкой Марией Портелой в 1/8 финала шла 11 дополнительных минут, причем Таймазова боролась с разраставшейся гематомой над правым глазом.

Мадина Таймазова: Даже если бы осталась без глаза, все равно вышла бы на татами

Четвертьфинал россиянка прошла легко, а вот в полуфинале ее ждала пятикратная чемпионка мира, хозяйка ковра Тидзуру Араи. Казалось, ну что Таймазова сможет поделать против всех этих титулов, но поединок снова перешел в дополнительное время. На восьмой минуте Мадина закричала, судьи остановили бой, но оказалось, что японка провела прием не по правилам.

В итоге победу Араи принес удушающий на 18-й дополнительной минуте. Как столько времени продержалась Таймазова, которая с гематомой и видела-то уже с трудом, понять было невозможно. Равно как и то, где она нашла силы выйти на схватку за "бронзу" и взять медаль, которая со всеми обстоятельствами - ценнее золотой.

"На данный момент вижу только одним глазом, - сказала Мадина журналистам после церемонии награждения. - Хорошо ли видела во время схваток? Не думала ни об этом ни о чем другом, хотя у меня и ребра побаливали. Я понимала, что нельзя сдаваться, надо бороться до конца. Поэтому не стала стучать, когда в полуфинале мне сделали удушающий. К сожалению, очнулась уже побежденной".

Увы, в шаге от пьедестала остановился Михаил Игольников. В весовой категории до 90 кг он дошел до полуфинала, где уступил грузину Лаше Бекаури. А в схватке за "бронзу" Михаил не справился с венгром Кристианом Тотом.