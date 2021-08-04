04.08.2021 16:28
Рубрика: Спорт
Грузинский штангист Талахадзе выиграл золото, установив мировой рекорд
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Тяжелоатлет из Грузии Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг. Он также обновил свой же мировой рекорд.
Талахадзе уже в первом упражнении - рывке - поднял 223 кг. А в толчке сумел справиться с весом 265 кг. В сумме он набрал 488 кг.
Для спортсменов из Грузии это золото в Токио стало вторым.
Серебряную медаль завоевал спортсмен из Ирана Али Давоудис - 441 кг. Бронза у сирийца Мана Асаада - 424 кг. Для Сирии это первая медаль Олимпиады.
16:37
Светлана Ромашина: Это выстраданное золото, самая тяжелая медаль 16:37
Россиянка Светлана Ромашина, ставшая первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании, рассказала, почему плакала на пьедестале в Токио. "Просто эта медаль далась нелегко. Поэтому сейчас хочется плакать гораздо сильнее", - сказала спортсменка
14:45
09:08