Грузинский штангист Талахадзе выиграл золото, установив мировой рекорд

Тяжелоатлет из Грузии Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг. Он также обновил свой же мировой рекорд.

Талахадзе уже в первом упражнении - рывке - поднял 223 кг. А в толчке сумел справиться с весом 265 кг. В сумме он набрал 488 кг.

Для спортсменов из Грузии это золото в Токио стало вторым.

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Ирана Али Давоудис - 441 кг. Бронза у сирийца Мана Асаада - 424 кг. Для Сирии это первая медаль Олимпиады.