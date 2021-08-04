Легкоатлет Корир принес Кении первое золото Олимпиады-2020

Бегун из Кении Эммануэль Кипкуруй Корир стал олимпийским чемпионом в беге на 800 метров.

В финальном забеге он преодолел дистанцию за 1 минуту 45,06 секунды. Тем самым он принес своей стране первую золотую медаль нынешних Игр.

Совсем немного на финише Корир выиграл у своего соотечественника Фергюсона Черуйота Ротича. Его результат - 1.45,23.

Бронза досталась спортсмену из Польши Патрику Добеку - 1.45,39.