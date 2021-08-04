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Идет  день олимпиады
04.08.2021 15:48
Рубрика: Спорт

Легкоатлет Корир принес Кении первое золото Олимпиады-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бегун из Кении Эммануэль Кипкуруй Корир стал олимпийским чемпионом в беге на 800 метров.

В финальном забеге он преодолел дистанцию за 1 минуту 45,06 секунды. Тем самым он принес своей стране первую золотую медаль нынешних Игр.

Совсем немного на финише Корир выиграл у своего соотечественника Фергюсона Черуйота Ротича. Его результат - 1.45,23.

Бронза досталась спортсмену из Польши Патрику Добеку - 1.45,39.

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