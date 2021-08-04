04.08.2021 09:08
Рубрика: Спорт
Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Норвегии.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Соперницы россиянок определялись в матче между обладательницами золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов командой Норвегии и сборной Венгрии.
В упорной борьбе норвежки добилась победы - 26:22.
Ранее сборная России, завоевавшая золото на Играх-2016, в своем четвертьфинале переиграла команду Черногории со счетом 32:26.
05:17
03.08.2021
03.08.2021