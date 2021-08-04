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04.08.2021 09:08
Рубрика: Спорт

Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады

Женская сборная России по гандболу в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Норвегии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Соперницы россиянок определялись в матче между обладательницами золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов командой Норвегии и сборной Венгрии.

В упорной борьбе норвежки добилась победы - 26:22.

Ранее сборная России, завоевавшая золото на Играх-2016, в своем четвертьфинале переиграла команду Черногории со счетом 32:26.

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