Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады

Соперницы россиянок определялись в матче между обладательницами золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов командой Норвегии и сборной Венгрии.

В упорной борьбе норвежки добилась победы - 26:22.

Ранее сборная России, завоевавшая золото на Играх-2016, в своем четвертьфинале переиграла команду Черногории со счетом 32:26.