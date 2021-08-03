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Идет  день олимпиады
03.08.2021 23:46
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты сыграют с Бразилией в полуфинале Олимпиады

Мужская сборная России вышла в полуфинал олимпийского турнира по волейболу. Там команде Туомаса Саммелвуо 5 августа предстоит снова сыграть с заклятым противником - командой Бразилии.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Знаменосец нашей сборной Максим Михайлов и его партнеры по сборной сыграют в полуфинале Олимпиады. Фото: РИА Новости Знаменосец нашей сборной Максим Михайлов и его партнеры по сборной сыграют в полуфинале Олимпиады. Фото: РИА Новости
Знаменосец нашей сборной Максим Михайлов и его партнеры по сборной сыграют в полуфинале Олимпиады. Фото: РИА Новости

Но для начала нашим волейболистам нужно было обыграть в четвертьфинале канадцев. В итоге североамериканцам не отдали ни сета - 3:0 (25:21, 30:28, 25:22), хотя легкой прогулки из этой встречи не получилось. 99 отыгранных минут говорят о том же.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Волейбольная сборная Канады - это, конечно, не хоккейная. Но раз канадцы отобрались на олимпийский турнир, да еще вышли из группы в четвертьфинал, то с ними нужно считаться. По словам связующего нашей команды Игоря Кобзаря, недооценки соперника и не было.

- Часто бывает так, что когда встречаются фаворит и команда ниже рангом, то фаворит играет нервозно, - объяснил журналистам волейболист. - Мы так и выглядели все партии сегодня. Вроде бы уверенно входили в концовку, но потом упускали преимущество. Сегодня действовали грязно, не очень хорошо, но главное, что добились результата. Дальше будем играть лучше. Очень рад, что в самой тяжелой второй партии у нас получилось дожать канадцев.

Вторая партия действительно стала ключевой. Наши устроили себе "веселую" концовку сами. Вели со счетом 22:17, а в итоге подпустили соперника вплотную - 23:23. Казалось, канадцы будут отыгрывать сетболы до бесконечности, но все решили классные передачи Кобзаря под атаки без блока. В третьей при равной борьбе все решили индивидуальные действия россиян, которые все же классом повыше.

Дальше - бразильцы, уверенно разобравшиеся в другом четвертьфинале с хозяевами соревнований японцами - 3:0 (25:20, 25:22, 25:20). С южноамериканцами мы в группе уже встречались и одержали уверенную победу - 3:0. Но это-то в преддверии полуфинала и напрягает.

Фото: REUTERS/Susana Vera
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- Не хотел бы говорить, что полуфинал с Бразилией будет главным матчем в моей карьере, давайте отбросим эту мысль. Не нужно придавать излишнюю важность этому матчу, такие мысли только мешают. Выходим на площадку, наслаждаемся игрой и доставляем удовольствие нашим болельщикам, - сказал Кобзарь.

Увы, Игорь, совсем откреститься от этих мыслей не получится ни нам, ни вам. На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро мы с бразильцами в полуфинале уже играли и крайне неудачно. Они потом стали олимпийскими чемпионами, а россияне не сумели завоевать даже "бронзу". Когда расквитаться, если не сегодня?

Авторитетно

Своим мнением о выступлении сборной России в Токио поделился многолетний генменеджер национальной команды Роман Станиславов, ныне гендиректор оргкомитета ЧМ-2022, который пройдет в России.

Роман Валерьевич, для понимания: Канада, которую мы прошли в четвертьфинале, - сильная команда?

Роман Станиславов: Не помню, как они выступили на Играх-2012 в Лондоне, а в Рио они вышли в четвертьфинал, то есть вошли в восьмерку лучших команд мира. Были у нас с ними и неудачные игры. Больше того, скажу вам что в 1/4 финала мандраж есть, независимо от соперника.

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Мы уже обыгрывали бразильцев на этом турнире. И вот снова играем с ними в полуфинале. Это хорошо или плохо?

Роман Станиславов: Полуфинал это, конечно, совсем другая история. Там все обнуляется. И на данный момент нельзя сказать, хорошо это или плохо, что мы выиграли у них в группе. Я бы был непротив, чтобы тот сценарий повторился.

Вопрос к вам, как к главе оргкомитета ЧМ-2022. Результаты сборной и подготовка к турниру как-то взаимосвязаны?

Роман Станиславов: У нас есть жесткая позиция. Организация - это хорошо, но сборная - это сборная. Чем удачнее выступает национальная команда и чем больше популяризует наш волейбол, тем успешнее пройдет чемпионат мира. Здесь прямая связь.

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