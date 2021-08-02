Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией

Насколько невнятно выглядела наша сборная на старте турнира, настолько яркую игру она показала в концовке группового этапа.

Начиналось все с ничьей против Бразилии (24:24) и крупного поражения от шведов (24:36), после которого бывший наставник команды Евгений Трефилов не стал скрывать своего разочарования и прошелся буквально по всем: руководителям, тренерскому штабу и по самим гандболисткам.

Как видно, слова Трефилова подействовали на девушек. По крайней мере, после матча со Швецией россиянки победили Венгрию (38:31), а затем в драматичной схватке одолели в решающем поединке француженок (28:27) и обеспечили себе место в плей-офф.

В противостоянии с испанками решалось, на какой строчке финишируют россиянки. По ходу всей встречи наша команда владела преимуществом. Слабину девушки дали лишь в нескольких моментах, но существенного влияния на итоговой результат они не оказали.

Таким образом, россиянки финишировали на втором месте в группе "В", набрав семь очков. Столько же баллов в активе у шведок, но они опережают наших девушек за счет дополнительных показателей.

Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа.