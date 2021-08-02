Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
08:20
Греко-римская борьба
Финалы
08:20
Волейбол
Россия - Турция (женщины)
10:50
Стрельба
Винтовка с трех позиций, финал
Идет  день олимпиады
02.08.2021 09:48
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31.
Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Susana Vera Фото: REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

Насколько невнятно выглядела наша сборная на старте турнира, настолько яркую игру она показала в концовке группового этапа.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Президент ОКР подвел промежуточные итоги Олимпиады

Начиналось все с ничьей против Бразилии (24:24) и крупного поражения от шведов (24:36), после которого бывший наставник команды Евгений Трефилов не стал скрывать своего разочарования и прошелся буквально по всем: руководителям, тренерскому штабу и по самим гандболисткам.

Как видно, слова Трефилова подействовали на девушек. По крайней мере, после матча со Швецией россиянки победили Венгрию (38:31), а затем в драматичной схватке одолели в решающем поединке француженок (28:27) и обеспечили себе место в плей-офф.

В противостоянии с испанками решалось, на какой строчке финишируют россиянки. По ходу всей встречи наша команда владела преимуществом. Слабину девушки дали лишь в нескольких моментах, но существенного влияния на итоговой результат они не оказали.

Таким образом, россиянки финишировали на втором месте в группе "В", набрав семь очков. Столько же баллов в активе у шведок, но они опережают наших девушек за счет дополнительных показателей.

Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа.

Новости чемпионата
Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного пистолета 10:44
Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах 10:31
Лешуков и Семенов вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу в Токио 09:14
В МОК заявили об отсутствии положительных допинг-проб у спортсменов из России 09:07
Каменский вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений 08:29
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021

Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021

Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна

Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону 01.08.2021

Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону 01.08.2021

За Олимпиаду президент ВФП Владимир Сальников поставил всей команде твердую четверку, отдельно отметив Евгения Рылова за две победы на дистанциях 100 и 200 м на спине. Какие качества помогли Рылову оказаться на высшей ступеньке пьедестала в Токио, "РГ" выяснила у его тренера Андрея Шишина

Российские саблистки увозят из Токио две золотые медали в командных видах 01.08.2021

Российские саблистки увозят из Токио две золотые медали в командных видах 01.08.2021

Российские саблистки вслед за рапиристками стали олимпийскими чемпионками в командном турнире. Как и несколькими днями ранее, в решающем матче наши девушки обыграли француженок - 45:41

Российские гребцы на Играх сенсационно завоевали два "серебра" 01.08.2021

Российские гребцы на Играх сенсационно завоевали два "серебра" 01.08.2021

Серебряные медали в академической гребле - Анны Пракатень в одиночке и Василисы Степановой и Елены Орябинской в распашной двойке - это мечта. В слагаемых успеха разбирались вместе с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным