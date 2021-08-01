Президент ОКР подвел промежуточные итоги Олимпиады

Главным из них президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на встрече с журналистами в Токио назвал отсутствие заражений среди наших спортсменов. "Для нас это особый предмет для гордости: для штаба делегации, медицинского штаба, который великолепно организован усилиями Федерального медико-биологического агентства. У них есть специальный стенд, где фиксируются обращения. В графе "количество положительных результатов ковид-тестирования" - ноль. Это нам дает уверенность, что все наши спортсмены сумеют воплотить свою мечту в жизнь. То есть, принять участие в соревнованиях", - отметил Поздняков.

Спортивные результаты тоже радуют. Как отметил глава ОКР, "в отдельных дисциплинах даже все оптимистичнее, чем мы представляли". Но есть и неприятные исключения. На поверхности - скромное выступление сборной по дзюдо. Три бронзовых медали - это, конечно, неплохо, но ни в какое сравнение не идет с двумя золотыми, завоеванными пять лет назад в Рио-2016. "Это не тот результат, на который рассчитывала российская федерация дзюдо", - согласился Поздняков. Но развивать тему отказался: "Причины лучше разбирать экспертам и специалистам. Я таковым не являюсь. Вот фехтование - пожалуйста".

Но по фехтованию у журналистов вопросов не было. Зато были по плаванию. Слишком уж неоднозначным получилось выступление наших пловцов. Тут президент ОКР встал на защиту спортсменов: "Это замечательное выступление. Два золота - это хороший результат для плавания, которое долгое время на Олимпиадах оставалась без золота. К счастью или нет, но не все сразу. Нужна еще большая работа, чтобы появились новые золотые медали".

Увы, на этой Олимпиаде отличному выступлению сборной России рады не все. Этим Станислав Поздняков объяснил участившиеся нападки на наших атлетов со стороны СМИ и даже спортсменов, позволяющих себе некорректные реплики в адрес россиян. "Все спортсмены во время Олимпийских игр находятся в одинаковых условиях, в одном пространстве. Задача Международного олимпийского комитета продвигать идеи Пьера де Кубертена, который мечтал через Олимпийские игры делать мир лучше. А то, что отдельные спортсмены допускают такие комментарии… Я по-другому скажу: а вот то, что наши спортсмены такого себе не позволяют - это повод для гордости. Потому что уровень наших спортсменов - выше".