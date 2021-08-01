Сальников: Сделали шаг вперед, хотя потенциал до конца не реализовали

Владимир Сальников: По сравнению с теми Олимпиадами, на которых я был в качестве спортсмена и руководителя, Игры в Токио проходили тяжело, непросто. Потери начались из-за ковида, вы сами знаете, еще до старта. Даша Устинова переболела. Илья Бородин не доехал до Токио со сбора Владивостоке из-за положительно теста. Это ковидная история, конечно, сильно повлияла. Кто-то лучше, кто-то хуже справился.

Поэтому не все получилось?

Владимир Сальников: Неудачной назвать Олимпиаду назвать точно нельзя. Две золотые медали - это то, к чему стремились. Да, могло быть и больше. Но прогресс налицо: попаданий в финалы больше, реальных медалей набрали больше. Четвертых мест тоже много. С одной стороны, обидно, но это говорит о потенциале. Плотность результатов растет.

Какую оценку поставите? Главный тренер поставил пятерку…

Владимир Сальников: Сначала хотел поставить четыре с плюсом, но потом решил, что это хорошая твердая четверка. Мы все хотели больше медалей - спортсмены, и тренеры, которые мобилизовались на все сто процентов. Детальный анализ чуть позже сделают специалисты. Понятно, что за эти рамки выходит наш двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Но общая оценка команде - четыре.

Что необходимо, чтобы реализовать потенциал, о котором вы говорите?

Владимир Сальников: Шаг вперед сделан, хотя до реализации всего потенциала далеко. Но мы работаем. Самый главный инструмент - повышение внутренней конкуренции. Тогда мотивация будет совсем другая. Наверное, капитан команды Настя Фесикова может сказать из своего опыта, какая была конкуренция на чемпионате России 10 лет назад и какая сейчас. Когда десять человек будут стоять и дышать друг другу в затылок, много вопросом отпадет.