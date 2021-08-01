Россиянки не попали в число призеров в опорном прыжке на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки не смогли завоевать награды в опорном прыжке.

По итогам двух попыток лучший результат показала представительница Бразилии Ребека Андраде - 15.083 балла.

Второе место заняла американка Микейла Скиннер с результатом 14.916 балла, бронзовую медаль завоевала кореянка Сей Джон Йео.

В этом виде программы выступали две россиянки - Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова. Они заняли пятое и шестое место.