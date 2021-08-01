01.08.2021 12:19
Рубрика: Спорт
Боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг и гарантировал себе медаль.
Второй номер посева Батыргазиев встречался с бронзовым призером чемпионата мира-2019, чемпионом Азии-2019, участником Игр-2016 Цэндбаатаром Эрдэнэбатыном из Монголии. Поединок сложился очень непросто.
Но по итогам со счетом 3:2 раздельным решением судей победу одержал россиянин.
В полуфинале Батыргазиев 3 августа встретится с двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом.
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