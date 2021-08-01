Боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг и гарантировал себе медаль.

Второй номер посева Батыргазиев встречался с бронзовым призером чемпионата мира-2019, чемпионом Азии-2019, участником Игр-2016 Цэндбаатаром Эрдэнэбатыном из Монголии. Поединок сложился очень непросто.

Но по итогам со счетом 3:2 раздельным решением судей победу одержал россиянин.

В полуфинале Батыргазиев 3 августа встретится с двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом.