Гольфист Шоффель стал олимпийским чемпионом

Олимпийским чемпионом Токио по гольфу стал американец Ксандер Шоффель, выигравший всего один удар у словака Рори Саббатини.

По итогам соревнований на счету американца 266 очков. Всего на один удар он опередил представителя Словакии Рори Саббатини- 267.

В споре за бронзу этого турнира победил спортсмен из Китайского Тайбэя Ченцзун Пань.

Российские спортсмены в этой дисциплине не выступали.