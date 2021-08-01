01.08.2021 12:42
Рубрика: Спорт
Гольфист Шоффель стал олимпийским чемпионом
Фото: Andy Wong/AP
Олимпийским чемпионом Токио по гольфу стал американец Ксандер Шоффель, выигравший всего один удар у словака Рори Саббатини.
По итогам соревнований на счету американца 266 очков. Всего на один удар он опередил представителя Словакии Рори Саббатини- 267.
В споре за бронзу этого турнира победил спортсмен из Китайского Тайбэя Ченцзун Пань.
Российские спортсмены в этой дисциплине не выступали.
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