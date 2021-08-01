Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов

Чем больше медалей у россиян на Играх в Токио, тем громче звучат нападки на наших спортсменок. Вспомнили давние, порой ничем не подтвержденные допинговые истории западные СМИ. Пытаются вывести из себя на пресс-конференциях некорректными вопросами наших олимпийских призеров иностранные журналисты. Вдруг посыпались никак не обоснованные обвинения от американских спортсменов, в чем-то кого-то заподозривших. Неприятно выглядел и выпад французской саблистки, чья команда потерпела поражение от наших, набросившейся на россиянок со злобой, представительницам этой страны не свойственной.

Как передает агентство ТАСС из Берлина, президент МОК Томас Бах "выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх в Токио. Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение".

Это цитата из сегодняшнего интервью Баха агентству DPA. "Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - заявил президент МОК.