Гимнастка Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде
Как сообщила в Twitter Федерации спортивной гимнастики США, такое решение было принято спортсменкой после консультаций с врачами.
Финал в вольных упражнениях должен пройти второго августа. Пока Байлз еще сохраняет надежды выступить в соревнованиях на бревне, однако шансов на это мало.
Байлз начала испытывать психологические проблемы во время финальных соревнований в командном многоборье, после чего отказалась от выступлений в Токио.
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