Гимнастка Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде

Как сообщила в Twitter Федерации спортивной гимнастики США, такое решение было принято спортсменкой после консультаций с врачами.

Финал в вольных упражнениях должен пройти второго августа. Пока Байлз еще сохраняет надежды выступить в соревнованиях на бревне, однако шансов на это мало.

Байлз начала испытывать психологические проблемы во время финальных соревнований в командном многоборье, после чего отказалась от выступлений в Токио.