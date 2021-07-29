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Идет  день олимпиады
29.07.2021 19:20
Рубрика: Спорт

Агелина Мельникова: Финал без Байлз получился интереснее

Агелина Мельникова, выигравшая "бронзу" Олимпиады в индивидуальном многоборье, призналась, что выходить на помост после победы сборной России в командном первенстве было намного легче. А отсутствие в финале главной фаворитки американки Симоны Байлз, сделало соревнования более интересными.
Текст: Анна Козина (Токио)

Ангелина, вы говорили, что с "золотом" за спиной выступать будет проще. Ощущения не подвели?

Фото: REUTERS
Байлз объяснила причины отказа от выступления в многоборье на Олимпиаде

Ангелина Мельникова: Нисколько. Сегодня выступала полностью в свое удовольствие. Почти не волновалась. Было небольшое волнение перед вольными упражнениями, потому что понимала: если сделаю на хорошую оценку, буду на пьедестале. Рада, что справилась, и все сложилось именно так.

А как настраивались на бревно, учитывая падение в командном многоборье?

Ангелина Мельникова: Я была практически уверена, что сделаю свою программу, но вопрос, как именно. Конечно, рассчитывала сделать получше, хотя бы на оценку 14, потому что знаю, что могу. Но плохо получилось начало, там я много потеряла.

"Бронза" - тот самый результат или могли претендовать на большее?

Ангелина Мельникова: Результат очень хороший. Дело в том, что я сильно проигрываю девочкам по базовой сложности. И на бревне, и в опорном прыжке, и на брусьях. Я делаю максимум, и они делают, но разрыв между нами слишком большой. Так что сегодня пьедестал максимально справедлив. Симона Байлз не выступала сегодня.

Как это повлияло на турнир? И не становится ли результат менее ценным?

Ангелина Мельникова: Борьба была интереснее, потому что она шла за "золото", все девочки это понимали. Свою "бронзу" расцениваю как полноценную и заслуженную медаль. А как складывался бы финал, если бы Симона участвовала, никто не знает.

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