Гимнастка Байлз не выступит еще в двух видах программы на Играх в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не примет участие в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.

О принятом решении сообщает Федерация спортивной гимнастики США. Причина отказа - проблемы с психологическим состоянием.

"После проведенных консультаций с врачами Симона Байлз приняла решение отказаться от участия в финалах соревновании в опорном прыжке и упражнении на разновысоких брусьях. Состояние спортсменки будет ежедневно оцениваться медицинским персоналом", - говорится в сообщении.

В федерации добавили, что лишь после этого станет понятно, сумеет ли Байлз принять участие в финале в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Ранее Байлз снялась с выступлений в командных соревнованиях, после чего отказалась от участия в многоборье.