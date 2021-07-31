Гимнастка Байлз не выступит еще в двух видах программы на Играх в Токио
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не примет участие в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.
О принятом решении сообщает Федерация спортивной гимнастики США. Причина отказа - проблемы с психологическим состоянием.
"После проведенных консультаций с врачами Симона Байлз приняла решение отказаться от участия в финалах соревновании в опорном прыжке и упражнении на разновысоких брусьях. Состояние спортсменки будет ежедневно оцениваться медицинским персоналом", - говорится в сообщении.
В федерации добавили, что лишь после этого станет понятно, сумеет ли Байлз принять участие в финале в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.
Ранее Байлз снялась с выступлений в командных соревнованиях, после чего отказалась от участия в многоборье.
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