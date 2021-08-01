Гимнаст Белявский стал четвертым в упражнении на коне

Российский гимнаст Давид Белявский остановился в одном шаге от медали в соревнованиях на коне на Олимпиаде в Токио.

Таким образом, и во втором финале в отдельных видах по спортивной гимнастике представители мужской сборной России не смогли завоевать награду. Белявский в упражнениях на коне показал четвертый результат - 14,833 балла.

Всего 0,068 балла ему не хватило для того, чтобы опередить японца Казуку Кайя, ставшего третьим.

Золото выиграл спортсмен из Великобритании Макс Уитлок с результатом 15,583 балла. Второе место занял представитель Тайваня Ли Чикай - 15,400.