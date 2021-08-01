01.08.2021 12:10
Рубрика: Спорт
Гимнаст Долгопят выиграл вольные упражнения на Олимпиаде в Токио
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На Играх-2020 начались соревнования в отдельных видах в спортивной гимнастике. В первом виде программы мужчины определяли сильнейшего в вольных упражнениях.
Победу одержал спортсмен из Израиля Артем Долгопят. Его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Серебряную медаль завоевал испанец Райдерлей Сапата, набравший такое же количество баллов, но он уступил по сложности программы.
Бронзу выиграл Сяо Жотэн из Китая - 14,766. Россиянин Никита Нагорный показал лишь седьмой результат и не смог завоевать медаль.
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