Гимнаст Долгопят выиграл вольные упражнения на Олимпиаде в Токио

На Играх-2020 начались соревнования в отдельных видах в спортивной гимнастике. В первом виде программы мужчины определяли сильнейшего в вольных упражнениях.

Победу одержал спортсмен из Израиля Артем Долгопят. Его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Серебряную медаль завоевал испанец Райдерлей Сапата, набравший такое же количество баллов, но он уступил по сложности программы.

Бронзу выиграл Сяо Жотэн из Китая - 14,766. Россиянин Никита Нагорный показал лишь седьмой результат и не смог завоевать медаль.