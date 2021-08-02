Бадминтонистки Полий и Рахаю выиграли золото в парном разряде
Спортсменки из Индонезии Грейсия Полий и Априяни Рахаю стали сильнейшими в парном разряде на турнире по бадминтону на Олимпиаде в Токио.
В решающем поединке Полий и Рахаю встречались с китаянками Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань. В первой партии бадминтонистки из Индонезии сломили сопротивление соперниц и выиграли в напряженной борьбе - 21:19.
Во втором сете китаянки уже не справлялись с атаками соперниц - 21:15, и олимпийское золото отправляется в Индонезию. Эта медаль стала первой для представителей этого государства в Токио.
Бронзовая медаль досталась спортсменкам из Южной Кореи.
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