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Идет  день олимпиады
02.08.2021 11:08
Рубрика: Спорт

Бадминтонистки Полий и Рахаю выиграли золото в парном разряде

Текст: Максим Домчев
Фото: Lintao Zhang/Getty Images Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Спортсменки из Индонезии Грейсия Полий и Априяни Рахаю стали сильнейшими в парном разряде на турнире по бадминтону на Олимпиаде в Токио.

Фото: Rob Carr/Getty Images
Линьчи Ван и Ян Ли стали олимпийскими чемпионами по бадминтону

В решающем поединке Полий и Рахаю встречались с китаянками Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань. В первой партии бадминтонистки из Индонезии сломили сопротивление соперниц и выиграли в напряженной борьбе - 21:19.

Во втором сете китаянки уже не справлялись с атаками соперниц - 21:15, и олимпийское золото отправляется в Индонезию. Эта медаль стала первой для представителей этого государства в Токио.

Бронзовая медаль досталась спортсменкам из Южной Кореи.

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