Бадминтонистки Полий и Рахаю выиграли золото в парном разряде

Спортсменки из Индонезии Грейсия Полий и Априяни Рахаю стали сильнейшими в парном разряде на турнире по бадминтону на Олимпиаде в Токио.

В решающем поединке Полий и Рахаю встречались с китаянками Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань. В первой партии бадминтонистки из Индонезии сломили сопротивление соперниц и выиграли в напряженной борьбе - 21:19.

Во втором сете китаянки уже не справлялись с атаками соперниц - 21:15, и олимпийское золото отправляется в Индонезию. Эта медаль стала первой для представителей этого государства в Токио.

Бронзовая медаль досталась спортсменкам из Южной Кореи.