Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного пистолета

Победителем соревнований по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров стал спортсмен из Франции Жан Кикампуа.

В финале он смог набрать 34 очка, повторив олимпийский рекорд. На втором месте оказался автор этого рекорда на Играх в Лондоне Леруис Пупо из Кубы.

Бронзовая медаль досталась спортсмену из Китая Ли Юэхуну.

Российский стрелок Леонид Ефимов в квалификации не смог пробиться в число финалистов, показав 11-й результат.