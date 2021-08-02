Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного пистолета
Победителем соревнований по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров стал спортсмен из Франции Жан Кикампуа.
В финале он смог набрать 34 очка, повторив олимпийский рекорд. На втором месте оказался автор этого рекорда на Играх в Лондоне Леруис Пупо из Кубы.
Бронзовая медаль досталась спортсмену из Китая Ли Юэхуну.
Российский стрелок Леонид Ефимов в квалификации не смог пробиться в число финалистов, показав 11-й результат.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
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