Российские волейболистки проиграли Турции, но сыграют в плей-офф Олимпиады
Женская сборная России по волейболу заняла четвертое место по итогам группового турнира Олимпийских игр и вышла в плей-офф.
В заключительном матче россиянки встречались с командой Турции. Наши спортсменки выиграли первую партию - 25:21, но во второй и третьей уступали в концовках с одинаковым счетом 23:25.
В четвертой партии наши спортсменки уверенно переиграла соперниц 25:15, но на тай-брейке турчанки оказались более удачливыми - 10:15.
Самыми результативными в российской команде стали Ирина Воронкова - 20 очков, Ирина Федоровцева набрала 19, а Наталия Гончарова - 18.
В 1/4 финала сборной России предстоит встретиться с победителем группы A. Там лидирует команда Сербии, но ее опередит сборная Бразилии, если в понедельник обыграет кениек.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
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