Российские волейболистки проиграли Турции, но сыграют в плей-офф Олимпиады

Женская сборная России по волейболу заняла четвертое место по итогам группового турнира Олимпийских игр и вышла в плей-офф.

В заключительном матче россиянки встречались с командой Турции. Наши спортсменки выиграли первую партию - 25:21, но во второй и третьей уступали в концовках с одинаковым счетом 23:25.

В четвертой партии наши спортсменки уверенно переиграла соперниц 25:15, но на тай-брейке турчанки оказались более удачливыми - 10:15.

Самыми результативными в российской команде стали Ирина Воронкова - 20 очков, Ирина Федоровцева набрала 19, а Наталия Гончарова - 18.

В 1/4 финала сборной России предстоит встретиться с победителем группы A. Там лидирует команда Сербии, но ее опередит сборная Бразилии, если в понедельник обыграет кениек.