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Идет  день олимпиады
03.08.2021 12:53
Рубрика: Спорт

"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Американская гимнастка Симона Байлз, которая после квалификации олимпийского турнира снялась с командного и личного многоборья, а также с трех индивидуальных видов из-за проблем ментального характера, все-таки выступила на самом сложном снаряде - бревне. И выиграла "бронзу". Но для Байлз, учитывая ситуацию, это большая победа.

"Золото" завоевала китаянка Чэньчэнь Гуань, набравшая 14,633 балла. Второй стала ее соотечественница Сицзин Тан (14,233 балла). Байлз поставили 14 баллов ровно.

Россиянка Владислава Уразова с результатом 12,733 балла заняла в финале лишь восьмое место.

Напомним, в Рио-2016 Байз стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав "золото" в команде, абсолютном первенстве, вольных упражнениях и опорном прыжке, а также "бронзу" на бревне.

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