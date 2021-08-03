Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады

Во вторник бразильцы играли с командой Японии на стадии четвертьфинала.

Хозяева Игр-2020 не сумели оказать сопернику серьезного сопротивления. Сборная Бразилии победила в трех партиях - 25:20, 25:22, 25:20.

В полуфинале соперником бразильцев станет сборная России, которая ранее со счетом 3-0 переиграла Канаду. В группе россияне уже обыгрывали южноамериканцев (3:0).

Полуфиналы пройдут 5 августа.