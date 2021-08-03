Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады
Во вторник бразильцы играли с командой Японии на стадии четвертьфинала.
Хозяева Игр-2020 не сумели оказать сопернику серьезного сопротивления. Сборная Бразилии победила в трех партиях - 25:20, 25:22, 25:20.
В полуфинале соперником бразильцев станет сборная России, которая ранее со счетом 3-0 переиграла Канаду. В группе россияне уже обыгрывали южноамериканцев (3:0).
Полуфиналы пройдут 5 августа.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021
"Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться", - прокомментировал свой титул лучшего баскетболиста 3х3 Душан Булут. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от Игр, оценил нынешнее выступление и перспективы сборной России и напомнил о сути стритбола