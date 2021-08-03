Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин 3 м
9:30
Велоспорт - трек
Женщины, командная гонка преследования / Мужчины, командный спринт
11:00
Спортивная гимнастика
Финалы в отдельных видах
Идет  день олимпиады
03.08.2021 09:01
Рубрика: Спорт

Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу в полуфинале Олимпиады в Токио встретится с командой Бразилии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Во вторник бразильцы играли с командой Японии на стадии четвертьфинала.

Хозяева Игр-2020 не сумели оказать сопернику серьезного сопротивления. Сборная Бразилии победила в трех партиях - 25:20, 25:22, 25:20.

В полуфинале соперником бразильцев станет сборная России, которая ранее со счетом 3-0 переиграла Канаду. В группе россияне уже обыгрывали южноамериканцев (3:0).

Полуфиналы пройдут 5 августа.

Как спорт становится чужим на Олимпиадах
Новости чемпионата
Российские синхронистки расплакались после заминки с музыкой на Олимпиаде 09:23
Яхтсменки из Бразилии стали олимпийскими чемпионками на Играх 08:50
Японка Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу 08:12
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, набрав 464,2 очка. "Золото" досталось китайскому стрелку Чжану Чанхуну, установившему новый мировой рекорд - 466,0

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа

Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021

Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021

"Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться", - прокомментировал свой титул лучшего баскетболиста 3х3 Душан Булут. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от Игр, оценил нынешнее выступление и перспективы сборной России и напомнил о сути стритбола