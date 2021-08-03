03.08.2021 08:50
Рубрика: Спорт
Яхтсменки из Бразилии стали олимпийскими чемпионками на Играх
Мартина Граэль и Каена Кунц. Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Мартина Граэль и Каена Кунц из Бразилии выиграли золото Олимпийских игр в классе 49er FX.
На втором месте немки Тина Лутц и Сюзанн Бёйке. Бронзовыми призерами стали Аннемик Беккеринг и Аннетт Дойц из Нидерландов.
Также британские яхтсмены Дилан Флетчер и Стюарт Бителл стали олимпийскими чемпионами в классе 49e. Серебро у новозеландев Питера Бёрлинга и Блэра Тьюка, бронза - у немцев Эрика Хайля и Томаса Плосселя.
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02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа