Яхтсменки из Бразилии стали олимпийскими чемпионками на Играх

Мартина Граэль и Каена Кунц из Бразилии выиграли золото Олимпийских игр в классе 49er FX.

На втором месте немки Тина Лутц и Сюзанн Бёйке​​​. Бронзовыми призерами стали Аннемик Беккеринг и Аннетт Дойц из Нидерландов.

Также британские яхтсмены Дилан Флетчер и Стюарт Бителл стали олимпийскими чемпионами в классе 49e. Серебро у новозеландев Питера Бёрлинга и Блэра Тьюка, бронза - у немцев Эрика Хайля и Томаса Плосселя.