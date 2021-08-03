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Идет  день олимпиады
03.08.2021 08:50
Рубрика: Спорт

Яхтсменки из Бразилии стали олимпийскими чемпионками на Играх

Мартина Граэль и Каена Кунц. Фото: AP Photo/Gregorio Borgia Мартина Граэль и Каена Кунц. Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Мартина Граэль и Каена Кунц. Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Мартина Граэль и Каена Кунц из Бразилии выиграли золото Олимпийских игр в классе 49er FX.

На втором месте немки Тина Лутц и Сюзанн Бёйке​​​. Бронзовыми призерами стали Аннемик Беккеринг и Аннетт Дойц из Нидерландов.

Также британские яхтсмены Дилан Флетчер и Стюарт Бителл стали олимпийскими чемпионами в классе 49e. Серебро у новозеландев Питера Бёрлинга и Блэра Тьюка, бронза - у немцев Эрика Хайля и Томаса Плосселя.

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