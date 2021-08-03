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Идет  день олимпиады
03.08.2021 05:18
Рубрика: Спорт

Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал проходящей в Японии Олимпиады.
Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/YURI CORTEZ Фото: AFP/YURI CORTEZ
Фото: AFP/YURI CORTEZ

В четвертьфинале российская команда встречалась с волейболистами Канады. Первый сет прошел с очевидным перевесом нашей команды и завершился со счетом 25:21. Но неудача не сломила канадцев.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Во второй партии они оказали отчаянное сопротивление и лишь при счете 28:28 они дрогнули, позволив сборной России набрать два очка подряд. В третьем сете также шла напряженная борьба, но класс россиян оказался выше - 25:22.

Самым результативным у победителей стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков. Максим Михайлов отметился 14-ю очками.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между сборными Бразилии и Японии.

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