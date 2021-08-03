Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
В четвертьфинале российская команда встречалась с волейболистами Канады. Первый сет прошел с очевидным перевесом нашей команды и завершился со счетом 25:21. Но неудача не сломила канадцев.
Во второй партии они оказали отчаянное сопротивление и лишь при счете 28:28 они дрогнули, позволив сборной России набрать два очка подряд. В третьем сете также шла напряженная борьба, но класс россиян оказался выше - 25:22.
Самым результативным у победителей стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков. Максим Михайлов отметился 14-ю очками.
В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между сборными Бразилии и Японии.
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