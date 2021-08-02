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02.08.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио

В Токио завершились соревнования стрелков. Последним видом значилась пневматическая винтовка у мужчин, где они выполняли выстрелы из трех положений.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Пять лет назад на Играх в Рио Сергей Каменский стал вторым в соревнованиях по стрельбе из винтовки. В Токио он повторил результат. Фото: AP Пять лет назад на Играх в Рио Сергей Каменский стал вторым в соревнованиях по стрельбе из винтовки. В Токио он повторил результат. Фото: AP
Пять лет назад на Играх в Рио Сергей Каменский стал вторым в соревнованиях по стрельбе из винтовки. В Токио он повторил результат. Фото: AP

Россию представлял Сергей Каменский, который пять лет назад в Рио-де-Жанейро был в этой дисциплине вторым. Перед своим очередным финалом в японской столице он стал бронзовым призером в миксте вместе с Юлией Каримовой (пневматическая винтовка, 10 метров).

В итоге Каменский завоевал "серебро", набрав 464,2 очка. Россиянин уступил представителю Китая Чжану Чанхуну (466,0). Результат китайского стрелка стал мировым рекордом. Прежний был установлен его соотечественником Яном Хаожанем в 2018 году. Бронза у серба Миленко Себича (448,2).

Прямая речь

Сергей Каменский, серебряный призер в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров:

- Честно, не знаю, радоваться или грустить. Потому что, с одной стороны, удалось показать лучший результат за несколько сезонов, а с другой - этого не хватило, чтобы опередить парня из Китая. Он вообще сумасшедший! Стрелял практически не нервничая. У меня вот волнение присутствовало, но я с ним нормально справлялся.

Что касается неудачного начала: это самый ответственный, эмоциональный и волнительный момент. Справиться с ним иногда бывает тяжело. У меня был очень высокий пульс, и не получалось попадать выстрелами между ударами сердца. Но именно промахи способствовали тому, что я успокоился и продолжил очень классно.

Подготовил Михаил Щербань

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