Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин 3 м
9:30
Велоспорт - трек
Женщины, командная гонка преследования / Мужчины, командный спринт
11:00
Спортивная гимнастика
Финалы в отдельных видах
Идет  день олимпиады
03.08.2021 07:22
Рубрика: Спорт

Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке

Спортсмен из Венгрии Балинт Копас стал победителем финального заезда на байдарке-одиночке на Олимпиаде в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: AFP/Luis ACOSTA
Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой

В финале соревнований на дистанции 1000 метров 24-летний венгерский байдарочник преодолел дистанцию за 3 минуты 20,643 секунды.

Второй результат показал его соотечественник Адам Варга, уступивший победителю 1,788 секунды. В упорной борьбе на финише он опередил представителя Португалии Фернанду Пименту.

Российских спортсменов в финале этих соревнований не было.

Новости чемпионата
Японка Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу 08:12
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Норвежец Вархольм взял золото в беге на 400 метров с барьерами 06:56
Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады 05:18

Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады 05:18

На Олимпийских играх в Токио мужская сборная России по волейболу в четвертьфинале обыграла волейболистов из Канады. В полуфинале россияне встретятся с победителем матча между сборными Бразилии и Японии

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, набрав 464,2 очка. "Золото" досталось китайскому стрелку Чжану Чанхуну, установившему новый мировой рекорд - 466,0

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа