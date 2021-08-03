03.08.2021 07:22
Рубрика: Спорт
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке
Спортсмен из Венгрии Балинт Копас стал победителем финального заезда на байдарке-одиночке на Олимпиаде в Токио.
Фото: REUTERS
В финале соревнований на дистанции 1000 метров 24-летний венгерский байдарочник преодолел дистанцию за 3 минуты 20,643 секунды.
Второй результат показал его соотечественник Адам Варга, уступивший победителю 1,788 секунды. В упорной борьбе на финише он опередил представителя Португалии Фернанду Пименту.
Российских спортсменов в финале этих соревнований не было.
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02.08.2021
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02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа