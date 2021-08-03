Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке

В финале соревнований на дистанции 1000 метров 24-летний венгерский байдарочник преодолел дистанцию за 3 минуты 20,643 секунды.

Второй результат показал его соотечественник Адам Варга, уступивший победителю 1,788 секунды. В упорной борьбе на финише он опередил представителя Португалии Фернанду Пименту.

Российских спортсменов в финале этих соревнований не было.