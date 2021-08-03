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Идет  день олимпиады
03.08.2021 06:07
Рубрика: Спорт

Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Luis ACOSTA Фото: AFP/Luis ACOSTA
Фото: AFP/Luis ACOSTA

Новозеландка Лиза Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарке. Во вторник она победила на дистанции 200 метров.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Кэррингтон показала результат 38,120 секунды. Она опередила на 0,7 секунды ставшую второй Тересу Портелу из Испании. Бронзовая медаль досталась датчанке Эмме Йоргенсен.

Для новозеландки эта победа стала третьей на Олимпиадах, ранее она побеждала на этой дистанции на Играх-2012 и 2016.

Россиянка Светлана Черниговская не сумела пробиться в финал, а по итогам утешительного заплыва стала 11-й в общем зачете.

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