Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Новозеландка Лиза Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарке. Во вторник она победила на дистанции 200 метров.
Кэррингтон показала результат 38,120 секунды. Она опередила на 0,7 секунды ставшую второй Тересу Портелу из Испании. Бронзовая медаль досталась датчанке Эмме Йоргенсен.
Для новозеландки эта победа стала третьей на Олимпиадах, ранее она побеждала на этой дистанции на Играх-2012 и 2016.
Россиянка Светлана Черниговская не сумела пробиться в финал, а по итогам утешительного заплыва стала 11-й в общем зачете.
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