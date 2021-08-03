03.08.2021 05:36
Рубрика: Спорт
Байдарочницы Степанова и Баранова не прошли в финал на Олимпиаде в Токио
Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова не смогли попасть в финал соревнований байдарок-двоек на Олимпиаде в Токио.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по гребле. Завершился предварительный заплыв байдарок-двоек на дистанции 500 метров.
Россиянки Степанова и Баранова завершили дистанцию с результатом 1 минута 42,069 секунды. Это позволило им занять только седьмое место, и они не сумели пройти в финал. Теперь им предстоит соревноваться в финале В.
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02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа