Байдарочницы Степанова и Баранова не прошли в финал на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по гребле. Завершился предварительный заплыв байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Россиянки Степанова и Баранова завершили дистанцию с результатом 1 минута 42,069 секунды. Это позволило им занять только седьмое место, и они не сумели пройти в финал. Теперь им предстоит соревноваться в финале В.