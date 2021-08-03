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Идет  день олимпиады
03.08.2021 04:36
Рубрика: Спорт

Спесивцев стал седьмым в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский гребец Максим Спесивцев показал седьмой результат в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Christian Petersen/Getty Images
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Его результат - 3 минуты 27,372 секунды. В финал выходят по четыре лучших спортсмена из каждого полуфинала. Спесивцев будет принимать участие в финале В за 5-8 место.

Ранее во вторник россиянка Светлана Черниговская не смогла отобраться в финал на дистанции 200 метров в соревнованиях байдарок-одиночек. Она заняла седьмое место и вышла в утешительный финал.

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