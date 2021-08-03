Спесивцев стал седьмым в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке
Российский гребец Максим Спесивцев показал седьмой результат в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Токио.
Его результат - 3 минуты 27,372 секунды. В финал выходят по четыре лучших спортсмена из каждого полуфинала. Спесивцев будет принимать участие в финале В за 5-8 место.
Ранее во вторник россиянка Светлана Черниговская не смогла отобраться в финал на дистанции 200 метров в соревнованиях байдарок-одиночек. Она заняла седьмое место и вышла в утешительный финал.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021
"Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться", - прокомментировал свой титул лучшего баскетболиста 3х3 Душан Булут. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от Игр, оценил нынешнее выступление и перспективы сборной России и напомнил о сути стритбола