Байдарочница Черниговская не вышла в финал на дистанции 200 м на ОИ-2020

На Олимпийских играх в Токио россиянка Светлана Черниговская не смогла отобраться в финал на дистанции 200 метров в соревнованиях байдарок-одиночек.

Во втором полуфинале российская спортсменка показала результат 40,433 секунды. Она заняла седьмое место и вышла в утешительный финал.

Отметим, что по итогам полуфиналов в решающий заезд турнира выходят по четыре лучших спортсменки.