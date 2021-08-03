03.08.2021 08:12
Рубрика: Спорт
Японка Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу
Фото: AP Photo/Frank Franklin II
В финале турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио встречались хозяйка соревнований Сэна Ириэ и представительница Филиппин Нести Петесио.
Поединок завершился единогласным решением судей в пользу японки - 5:0.
Бронзовыми призерами стали британка Кэррисс Артингстолл и итальянка Ирма Теста.
В данной весовой категории спортсмены из России не выступали.
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Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа