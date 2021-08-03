Японка Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу

В финале турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио встречались хозяйка соревнований Сэна Ириэ и представительница Филиппин Нести Петесио.

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу японки - 5:0.

Бронзовыми призерами стали британка Кэррисс Артингстолл и итальянка Ирма Теста.

В данной весовой категории спортсмены из России не выступали.