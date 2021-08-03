Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал финалистом боксерского турнира в весовой категории до 91 кг.

В полуфинале чемпиону мира первому сеяному на турнире боксеру из России противостоял двукратный чемпион Океании Дэвид Ньику из Новой Зеландии.

Поединок прошел с преимуществом российского боксера, что в итоге и отразилось на решении судей. Со счетом 4:1 победил Гаджимагомедов, ставший финалистом Олимпиады. Решающий бой состоится шестого августа.

Позднее свои полуфинальные поединки проведут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).