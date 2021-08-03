Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал финалистом боксерского турнира в весовой категории до 91 кг.
В полуфинале чемпиону мира первому сеяному на турнире боксеру из России противостоял двукратный чемпион Океании Дэвид Ньику из Новой Зеландии.
Поединок прошел с преимуществом российского боксера, что в итоге и отразилось на решении судей. Со счетом 4:1 победил Гаджимагомедов, ставший финалистом Олимпиады. Решающий бой состоится шестого августа.
Позднее свои полуфинальные поединки проведут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа