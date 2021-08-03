Норвежец Вархольм взял золото в беге на 400 метров с барьерами

Вархольм считался главным претендентом на победу. Месяц назад он обновил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 46,70 секунды. Тот рекорд держался долгих 29 лет. Но к Играм в Токио норвежский атлет подготовился еще лучше. В финале он промчался за 45,94 секунды, сбросив со своего достижения 0,76 секунды.

Второй результат показал американец Рэй Бенджамин - 46,17 секунды. Бронза у Алисона Дос Сантоса из Бразилии - 46,72.