03.08.2021 06:42
Рубрика: Спорт
Михамбо выиграла тройной прыжок на Олимпиаде в Токио
Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
Представительница Германии Малайка Михамбо выиграла соревнования в тройном прыжке на проходящих в Токио Олимпийских играх.
В финале соревнований спортсменка из Германии в лучшей попытке показала результат семь метров.
Всего три сантиметра ей уступили Бриттни Риз из США и Эсе Бруме из Нигерии. Однако по попыткам американка стала серебряным призером, а нигерийка - бронзовым.
Российские спортсмены в данном виде программы участия не принимали.
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Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа