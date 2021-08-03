Михамбо выиграла тройной прыжок на Олимпиаде в Токио

Представительница Германии Малайка Михамбо выиграла соревнования в тройном прыжке на проходящих в Токио Олимпийских играх.

В финале соревнований спортсменка из Германии в лучшей попытке показала результат семь метров.

Всего три сантиметра ей уступили Бриттни Риз из США и Эсе Бруме из Нигерии. Однако по попыткам американка стала серебряным призером, а нигерийка - бронзовым.

Российские спортсмены в данном виде программы участия не принимали.