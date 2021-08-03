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Идет  день олимпиады
03.08.2021 07:34
Рубрика: Спорт

Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Luis ACOSTA Фото: AFP/Luis ACOSTA
Фото: AFP/Luis ACOSTA

Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал завоевали золотую медаль в соревнованиях байдарок-двоек на Олимпиаде в Токио. Для Кэррингтон это уже второе золото во вторник.

Фото: AFP/Luis ACOSTA
Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой

В финале спортсменки из Новой Зеландии преодолели 500 метров за 1 минуту 35,785 секунды. Ранее Кэррингтон стала сильнейшей в соревнованиях одиночниц на 200 метров.

Всего на ее счету стало уже четыре олимпийских золота - ранее она побеждала на Играх-2012 и Играх-2016.

Серебро завоевали польские спортсменки Каролина Ная и Анна Пулавская - 1.36,753. Байдарочницы из Венгрии Дора Бодоньи и Данута Козак - третьи.

Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова в финал не вышли.

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