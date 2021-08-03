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Греко-римская борьба - финалы - до 77 кг, до 97 кг / Женская борьба - финал - до 68 кг
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Идет  день олимпиады
03.08.2021 12:36
Рубрика: Спорт

Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

В полуфинале он встречался с двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом. Поединок прошел в упорной борьбе, а по итогам трех раундов трое из пяти судей отдали свое предпочтение россиянину.

В решающем бою Батыргазиев 5 августа встретится с серебряным призером чемпионата мира-2017 американцем Дюком Рейганом.

Ранее в финал вышел Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг.

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