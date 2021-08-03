Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио
Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.
В полуфинале он встречался с двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом. Поединок прошел в упорной борьбе, а по итогам трех раундов трое из пяти судей отдали свое предпочтение россиянину.
В решающем бою Батыргазиев 5 августа встретится с серебряным призером чемпионата мира-2017 американцем Дюком Рейганом.
Ранее в финал вышел Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа