Российские синхронистки расплакались после заминки с музыкой на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как спортсменки и тренеры отреагировали на стрессовую ситуацию, произошедшую в квалификации дуэтов на Олимпиаде в Токио.

Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной включили не ту музыку. В итоге синхронисткам пришлось начинать свой номер заново.

- Снова накладки с музыкой, - написала Шишкина в своем Instagram. - Вчера наш дуэт вышел на старт в произвольной программе. Девчонки готовы и заряжены на все 100 процентов. У них сложнейшая программа "Пауки".

Объявили, они вышли, сели в позу на суше и… Заиграла не их музыка. Потом она выключилась и заиграла снова. Девочки даже не шелохнулись и спокойно ждали своей мелодии. Раздался свисток, потом два свистка, потом шепот рефери: "Светлана…" И только тогда наши девчонки повернули голову и встали.

Шишкина, как и другие девочки из группы, болели за своих на трибунах.

- Надо отметить, что программу наши Светланы выполнили блестяще. Уверена, что после такого стресса мало кто смог бы так собраться. У нас на трибунах был шок, - призналась Алла. - Когда я увидела, что девочки прошли чисто всю программу, то на последней связке не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Потом мы встретили их тренеров, Татьяна Данченко была вся в слезах и еще долго не могла их остановить.