Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде

Владимир Путин поздравил российских спортсменок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию.

"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что российские спортсменки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.

Колесниченко и Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла.