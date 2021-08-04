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Идет  день олимпиады
04.08.2021 16:52
Рубрика: Власть

Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил российских спортсменок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что российские спортсменки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.

Колесниченко и Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла.

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