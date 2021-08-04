Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Владимир Путин поздравил российских спортсменок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию.
"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Президент отметил, что российские спортсменки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.
Колесниченко и Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла.
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Россиянка Светлана Ромашина, ставшая первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании, рассказала, почему плакала на пьедестале в Токио. "Просто эта медаль далась нелегко. Поэтому сейчас хочется плакать гораздо сильнее", - сказала спортсменка