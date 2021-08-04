Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады

У сборной России были все шансы избежать встречи с бразильянками уже в четвертьфинале олимпийского турнира. Для этого нужно было обыграть в последнем матче группового этапа турчанок. После побед над командами Китая и США эта задача, мягко говоря, не выглядела непосильной. Однако россиянки Турции уступили. И заняли в группе "В" четвертое место.

Сборная Бразилии, наоборот, прошла дистанцию группового турнира безупречно, выиграв все пять матчей, и в паре с нашими считалась безусловным фаворитом. Тем не менее, именно наши начали игру с позиции силы, сразу взяв четыре очка подряд. При счете 4:1 прошел затяжной выигрыш, который, казалось, может, предопределить психологический климат дальнейшего развития партии. Это выигрыш взяли бразильянки, но на площадке особо ничего не поменялось. Наши делали рывок, подпускали соперниц и снова отрывались. В концовке южноамериканки в очередной раз почти настигли российскую команду, но в нужный момент хладнокровно в атаке сыграла Наталья Гончарова - 25:23.

Второй сет начался ноздря в ноздрю, но при счете 4:4 у Бразилии опять засбоило, и стал повторяться сценарий предыдущей партии. Россиянки уходили в отрыв, соперницы пытались их далеко не отпустить. При счете 15:9 в нашу пользу была надежда, что удастся довести сет до победы без нервотрепки. Однако наши словно сами испугались своего преимущества и позволили бразильянкам не только себя догнать, но и обогнать. Те за эту возможность уцепились и партию уже не отдали - 25:21.

Почувствовав "запах крови", сборная Бразилии рванула вперед и в третьем сете. Теперь уже наши оказались в роли догоняющих. Получилось не очень, и виной тому собственные ошибки в атаке и на приеме. В итоге партию бразильянки забрали - 25:19.

В четвертом сете южноамериканки владели инициативой, но нашим несколько раз удавалось вернуться в игру. Увы, в самой концовке удачливей оказались соперницы - 22:25. А наши уже третью Олимпиаду подряд остаются без медалей.